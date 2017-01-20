日本政府决定暂不让驻韩大使返回首尔

【共同社1月19日电】日本政府19日基本决定暂不让驻韩大使长岭安政返回首尔履职。为了对抗驻韩国釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像，日本政府日前让长岭临时回国。日本政府认为，韩国不根据有关慰安妇问题达成的日韩共识精神努力解决该问题，就不具备长岭返岗的条件。然而韩国国内要求废弃日韩共识的呼声不断高涨，日韩两国的分歧或将呈现长期化趋势。

关于从本月9日起留在日本的驻韩大使的返岗日期，一名政府相关人士向媒体强调称：“如果在韩方不采取任何措施的前提下让大使返岗，不知道国内会出现何种舆论。”一名外务省高官也表示：“什么都还没决定。首先韩国需要采取一些措施”。

在因总统朴槿惠停职而导致国政瘫痪的情况下，韩国会在何种程度上回应日方的要求成为今后的焦点。

此外，日本官房长官菅义伟在记者会上，批评呼吁永久保存少女像的釜山市东区区长朴三硕称：“极为遗憾。想要坚持不懈地强烈要求韩国切实履行共识。”

据多名政府相关人士透露，外务省内曾出现要求大使最晚在19日尽快返岗的声音，但首相官邸方面有难色地称：“国民不会接受”。估计这是根据安倍晋三首相的意向采取的措施。当天上午，安倍与外相岸田文雄在官邸举行了会谈。

长岭临时回国后不久，外务省内出现了“为了不影响就朝鲜问题进行的日韩合作，应该（让大使）数日内返回首尔”（外务省相关人士语）的意见。部分外务省官员还提及了大使本周之内回国的可能性。（完）