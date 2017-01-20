日本内阁府报告指出有必要培养适应AI普及的人才

【共同社1月20日电】19日获悉，针对人工智能（AI）普及带来的就业和工作方式的变化，日本内阁府汇总的报告指出有必要培养能推进创造性业务的人才。报告对AI给社会带来的影响和课题进行了分析，还要求就明确自动驾驶汽车引发交通事故时的责任和保护个人信息的方式展开讨论。计划在20日的会议上发布报告，使各省厅在制定政策时加以利用。

AI有望带来很大利益的同时，也存在担心其“可能抢走人们工作”等不安的声音。因此研究者和律师等也参与进来，从去年5月开始就AI在伦理、法律、经济领域对社会的影响进行了讨论。

报告指出：“预计运用AI将会减少简单劳动和重体力劳动，促进人员向更具创造性的业务流动及个人创业。”认为出租车司机、文件审查、秘书和法律咨询等工作可能会减少。

报告认为，为了能转而开展新的业务，获得更换工作的跳槽能力和进行创造性劳动所需的能力很重要，要求政府为培养上述能力提供机会。

由于可能出现利用AI垄断利益的企业，报告认为“有必要讨论如何公平分配利益、消除差别”。

报告还提及教育问题，指出应尽快讨论如何培养发现待解决课题的能力和交际能力等儿童教育方法。

此外，为应对自动驾驶汽车引发事故的情况，报告认为明确责任和完善保险很重要。由于利用大数据的服务预计将会增加，还要求防止信息泄露并保护个人信息。（完）