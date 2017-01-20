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安倍发表施政方针演说 称日美同盟是“不变的原则”

2017年01月20日

　　【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日下午在众院全体会议上发表施政方针演说。他表示日美同盟是外交和安全保障的基础，称之为“不变的原则”，表明了欲与美国候任总统特朗普尽快举行会谈和巩固同盟。关于天皇退位问题，他表示将在获得国民理解的基础上力争完善相关法律。今年是日本《宪法》实施70周年，安倍提出为了提议修宪将在国会深化具体讨论。他还呼吁为下一个70年培养年轻一代，强调了朝着“建设新国家”的挑战。

　　这是2012年12月安倍第二次上台执政后发表的第五次施政方针演说。考虑到向本届国会提交新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案，安倍还提出了加强2020年东京奥运会和残奥会的反恐工作。

　　安倍在演说伊始称关于天皇退位，23日的专家会议将公布论点整理，他希望朝野各党能顺利地开展审议，“在平静的环境中定妥方案”。

　　安倍指出今年各国领导人易人或将使国际局势发生重大变化，在外交上关键是要“保持定力”。他强调将与共享自由、民主主义、法治等基本价值观的国家携手合作。同时提出作为“自由贸易的旗手”将构建基于公平规则的21世纪型经济体制。他称“将在世界的中心尽到那样的责任”。

　　鉴于去年年底与俄罗斯总统普京举行了首脑会谈，安倍称将朝着签署和平条约的方向“切实迈进”。关于陆上自卫队在南苏丹参与的联合国维和行动（PKO），他表示将为世界的和平与繁荣尽可能作出贡献。

　　安倍呼吁朝着下一个70年为拟定提议修宪案而推动讨论，提出“建设成怎样的国家，为了向国民提出方案，在国会宪法审查会深化讨论”。此外他宣布将通过创设“发放型奖学金”等完善相关制度。

　　安倍还提到了电通公司员工过劳自杀问题，指出最大的挑战是“工作方式改革”。他强调将努力实现同工同酬，纠正长时间劳动。

　　安倍介绍了通过推进“安倍经济学”连续三年实现了基本工资上涨和全国有效求人倍率超过1倍的成绩。他还强调将努力实现到2020年使全年访日外国游客达到4000万人次以及向国会提交写入全国农协联合会（JA全农）改革等内容的相关法案来加快农业领域的改革。（完）

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