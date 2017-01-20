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2017年01月20日 18時46分

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分析：安倍施政方针演说展现“地球仪外交”自信

2017年01月20日

　　【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日在施政方针演说中对自身提出的“俯瞰地球仪外交”展现出自信。他强调，在七国集团（G7）领导人中自己的在职时间变长，经历了500次以上的首脑会谈。安倍称“将开展充满活力的和平外交和经济外交，在世界的中心尽到相应的责任”。他还有意与俄罗斯、中国和韩国等近邻国家改善关系。

　　安倍在演说前半提及了外交关系，称将与美国候任总统特朗普“进一步加强同盟的纽带”。他还表示有决心在减轻冲绳县美军基地负担方面“拿出结果”。有关特朗普表示将退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），安倍也明确指出“这是今后经济合作的基石”，表现出使之生效的意愿。

　　安倍称将与东盟（ASEAN）及澳大利亚、印度等合作，“夯实亚洲、环太平洋地区到印度洋的和平与繁荣”。

　　安倍指出，和俄罗斯改善关系对于东北亚安全保障极为重要。他表示“解决70年以上没有进展的领土问题并非易事，为缔结和平条约，即使只是一两步也将切实向前迈进”。

　　对于中国，他呼吁要意识到两国“对于地区和平与繁荣有着重大责任”，并表示将以今年日中邦交正常化45周年为契机，从大局出发改善两国关系。

　　日韩关系方面，从向韩方寻求切实履行慰安妇问题相关共识的立场出发，阐述了“两国间国际承诺”的重要性，呼吁面向未来深化关系。（完）

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