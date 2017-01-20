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2017年01月20日 21時48分

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日本百货店销售额跌破6万亿日元 创36年新低

2017年01月20日

　　【共同社1月20日电】日本百货店协会20日发布的2016年全国百货店销售额总体较前一年相比减少了3.2%，为5.978万亿日元（约为人民币3580亿元）。自1980年以来首次跌破6万亿日元，日本社会的消费低迷及访日外国人的“爆买”降温的影响显而易见。

　　百货店年销售额的最高值为1991年的9.713万亿日元。除人口减少外，优衣库等专卖店及网上购物的兴起等使之持续减少。该协会分析称：“6万亿日元是生意能否保本的分水岭。如不实行店铺运营方法及扩大顾客的改革等，下降势头将得不到遏制。”

　　按不同商品类别来看，服饰减少了6.1%，家具、家电等家庭用品降低了5.4%。免税商品的销售额减少了5.3%为1843亿日元。

　　从不同地区来看，东京、大阪等10个主要城市减少了2.5%，其他8个地区减少了4.6%。

　　2016年12月的全国销售额中，与上年有可比性的原有店铺销售额同比减少1.7%，连续10个月低于上年同期水平。汇率波动带来的日元贬值影响使免税商品的销售额9个月来首次同比转升，但未能弥补服饰、食品销售低迷的影响。（完）

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