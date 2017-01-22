聚焦：东亚因美国新政府迎来新时代 中朝或承压

【共同社华盛顿1月22日电】随着特朗普就任美国总统，东亚迎来了暗含紧张因素的新时代。特朗普有意向加强南海活动的中国以及持续核开发的朝鲜加大施压。日本和韩国则警惕其提出负担更多防卫费的要求，密切关注特朗普的动向。

▽强硬路线

“基于力量的和平是外交政策的中心”。特朗普在就任总统的20日，在白宫官网上表示将实施“美国优先”的外交政策，主张通过加强军事力量来实现“世界的和平与繁荣”。

虽然打击极端组织“伊斯兰国”（IS）是最优先课题，但关于亚洲则写入了“要完善防御伊朗和朝鲜导弹攻击的防卫系统”。

虽然特朗普曾说过将和朝鲜劳动党委员长金正恩“一起吃汉堡”，对与朝鲜对话展现出积极姿态，但近来对朝鲜保持了警惕。金正恩1日表示洲际弹道导弹（ICBM）发射试验准备进入了“最后阶段”，特朗普则马上在“推特”强烈反驳，就朝鲜用导弹攻击美国本土的可能性称“这种事情不会发生”。

特朗普政府各部长也倾向于强硬路线。国防部长马蒂斯在就任前的参议院听证会上被问及实施军事攻击可能性之时表示，“任何备选项都不应从桌面上撤下”，对朝鲜进行牵制。被任命为国务卿的蒂勒森则指出对朝施压不够，明确表示要“强化制裁”。他还对中国的应对表示不满，强调若不切实遵守联合国制裁决议，“将考虑强制性令其遵守的手段”。

不过，如果特朗普政府从成立伊始就一味施压，就可能加剧与朝鲜和中国的对立，从而阻断对话之路。

▽危险游戏

“特朗普就任将提高台湾的国际地位”。台湾对令世界战战兢兢的特朗普外交寄予了期待。台湾总统蔡英文在出访中美洲国家后路过美国西部城市旧金山，从很多迎接蔡英文的台湾华侨口中能够听到对特朗普政府的厚望。

去年12月，特朗普与蔡英文进行了罕见的电话会谈。特朗普还表示不会被“一个中国”原则束缚。台湾华侨异口同声表示“这给了我们勇气”。

不过，美国外交专家则对特朗普打破常规的作法表示担忧。作为国务院高官参与过亚洲事务的戴明（Deming)批评说，为了在南海问题和贸易不平衡问题上迫使中国让步，特朗普“把台湾作为谈判牌，在玩危险的游戏。”

与特朗普关系密切的前国防部官员则反驳称：“不是利用台湾，而只是把已经陈旧的‘一个中国’原则放到了谈判桌上”。视该原则为美中关系前提的中国对此进行反击，派航母“辽宁舰”在台湾海峡航行。一名居住在美国的台湾的大学教授表情复杂地称，不希望台湾海峡变得不稳定。

关于同盟国日本和韩国，特朗普实际上撤销了容忍日韩核武装的发言，但仍未改变要求两国增加防卫费负担的姿态。日韩在奥巴马前政府斡旋下一度改善了关系，但因慰安妇少女像问题再度关系冷却。日美韩三国团结笼罩着一层阴影。（完）