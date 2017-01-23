特朗普外交活动启动 先与英国、墨西哥会谈

【共同社华盛顿、伦敦1月22日电】美国白宫发言人肖恩•斯派塞21日宣布，总统特朗普27日将与来访的英国首相特雷莎·梅举行首脑会谈，31日将与墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托会谈。预计这两次会谈上，特朗普重视的贸易协定缔结及重新谈判将成为主要议题，北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判等最优先追求美国经济利益的外交姿态鲜明显现。

特朗普在上台首日20日表明方针，称将恢复美国的就业，力争重新开启与加拿大及墨西哥缔结的NAFTA重新谈判，若不能实现将退出。21日，他与培尼亚·涅托及加拿大总理贾斯汀·特鲁多举行电话会谈。他可能已与两人就NAFTA进行了磋商。

在与墨西哥举行的首脑会谈中，他将围绕流入美国的非法移民问题及边境墙建设等进行磋商。

特雷莎·梅的访美一度被传将在2月进行，但英国电视台天空新闻台报道称，日程因特朗普的提议而提前。日美双方原本协调在本月27日前后举行日本首相安倍晋三与特朗普的首脑会谈，但日美会谈也被延期。

特朗普在接受英国报纸的采访时称赞英国脱欧决定，表示出了与英国开展贸易协定谈判的愿望。包括欧洲单一市场在内，对于表明要“完全脱离”欧盟的英国来说，与美国缔结贸易协定等欧盟圈外诸国加强关系成为当务之急，为尽快实现谈判双方利益一致。（完）