分析：民进党欲拉拢去核电舆论却难兼顾后援组织

【共同社1月23日电】日本民进党党首莲舫之所以欲在3月的党大会之前制定新的核电能源政策，其背后的意图在于将核电政策作为对抗安倍政府的明确的争论焦点，借此拉拢对推进重启核电站的现状心存不满的舆论。然而，民进党最大的后援组织日本工会总联合会旗下还有支持推动核电的电力行业工会“电力总联”，难免陷入两难境地。

莲舫将重点放在核电政策主要是受东京电力公司柏崎刈羽核电站重启问题成为争论焦点的去年10月新潟县知事选举的启发。对重启持谨慎态度的无党派新人米山隆一战胜执政党一派的候选人，给政府带来了“新潟冲击波”。民进党虽然采取“自主投票”没有规定必须投票给特定候选人，但当时刚刚就任党首的莲舫曾不顾周围人的反对亲自前去给米山助阵。

目前的民进党一边提出“要投入一切政策资源实现2030年代零核电的目标”，同时却又以确认安全和制定疏散计划为条件同意重启核电站。如果今后调整政策，与反对重启的共产、自由、社民3个在野党保持方向一致，将有望发出与巨大执政党对抗的强烈讯息。

不过，民进党内核电允许派也不在少数，要统一党内意见并非易事。日本工会总联合会也有条件地允许重启。党内去年10月启动的“2030年代零核电”时间表制定工作并未顺利推进。对于“去核电”该如何拿捏分寸，以莲舫为首的民进党领导层或许正在为此而烦恼。

在新潟县知事选举中，共产党等在野3党推荐并当选的米山坚持“有条件地反对重启”，为重启留下了一丝可能性。鉴于此，有共产党干部期待称“民进党若能再多一些灵活性，就能找到切合点”。（完）