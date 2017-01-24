美白宫发言人召开首场例行记者会 提及保护南海

【共同社华盛顿1月23日电】美国白宫发言人斯派塞23日召开特朗普政府上台后的首场例行记者会，表示将保护南海不被“一个国家控制”，对中国进行了牵制。关于政府完善法律的优先事项，斯派塞列举了医疗保险制度、移民政策、税制改革以及管制改革，表明了具体落实特朗普所提出的“美国第一”竞选纲领。

当天是20日特朗普宣誓就职后的首个工作日。特朗普签署了退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等三项总统令，全面投入执政。

有关南海问题，斯派塞强调将保护美国在公海上的国家利益，同时称特朗普在经济方面对中国市场抱有“诸多关切”。

关于选择英国首相特雷莎･梅作为首场首脑会谈对象的理由，斯派塞解释称是考虑到美英的“特别关系”。他透露贸易将成为议题之一，但未明确提及是否会磋商双边贸易协定。

把打击极端组织“伊斯兰国”（IS）作为外交与安全首要课题的特朗普23日与埃及总统塞西举行电话会谈，就反恐措施等进行了磋商。斯派塞表示，特朗普政府为打击IS也能与俄罗斯展开合作。

有关特朗普就任翌日的21日全美爆发抗议特朗普的大规模示威活动，斯派塞指出特朗普尊重规定“言论自由”的美国宪法修正案第一条，他“将用行动表明”正在使美国向着更好的方向发展。

此外，斯派塞透露特朗普已辞去家族房地产企业“特朗普集团”的职务。（完）