印尼雅万高铁投入施工 建设用地尚未完全取得

【共同社雅加达1月24日电】日前获悉，在与日本激烈竞争后最终由中方成功获得订单、去年1月举行开工仪式后工程迟迟未有进展的印度尼西亚爪哇岛高速铁路（约140公里）部分段建造工程已经启动。然而，由于建设用地尚未完全取得，目前处于“先上车后补票”的状态。出现了质疑工程能否如期在2019年底前竣工的声音。

这条高铁计划连通该国首都雅加达与高原城市万隆。开工仪式去年在万隆举行，就在仪式举行后正好一年的1月21日，万隆郊外瓦利尼山区附近挖掘机开始挖土，运输沙土的卡车频繁进出。

据承建高铁工程的合资公司“印尼中国高速铁路”一名高层透露，在瓦利尼于去年年底启动了工程。

然而，建设所需用地有10%尚未取得，因此也未与中国的银行签订贷款合同。该合资公司有意将雅加达起始站设在空军管理的哈利姆机场附近，但因国防部尚未批准而无法确保用地。

合资公司公关部负责人表示“正力争投入更多作业人员参与建设，从而在2019年5月竣工”，表达了坚定立场。另一方面，有日本铁路专家指出，“若相当程度地展开突击施工，或许能赶在2019年竣工，但从（安全第一的）日本常识来看是行不通的。”（完）