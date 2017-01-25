日本政府着手就安倍访美制定应对方针

【共同社1月24日电】日本政府开始着手为预计于2月上旬举行的日美首脑会谈制定应对方针，欲确认加强“新时代同盟关系”，顾及高举“美国第一主义”的总统特朗普的意向。日本政府认为日美防卫合作有助于亚太地区稳定，谋求就形势分析取得共识。关于跨太平洋伙伴关系协定（TPP），安倍计划向决定退出的美国传达对其重新加入的期待。

鉴于特朗普在就职演讲中提到强化“很久以来的同盟”，政府采取了此应对方式。政府持“很久以来的同盟”也包括日美同盟的观点，认为可以在与特朗普之间找出基本立场上的一致。作为稳固同盟的证明，政府计划确认美国对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的防卫义务。为使特朗普明确表示“尖阁诸岛是《日美安全保障条约》第5条的适用对象”，政府将加快与美国协调。

安倍想给特朗普留下自己是有价值的伙伴的印象。如何与优先美国利益的特朗普达成妥协、增进信赖关系成为课题。此外还出现了副首相麻生太郎、外相岸田文雄于同一时期访美的方案。

介绍日本为强化同盟关系所采取的措施也是关键对策之一。政府将说明日美合作的范围因安保法的通过而大幅扩大，谋求理解。此外，还将传达通过修改日美间的《物资劳务相互提供协定》（ACSA）尽快完善两国部队相互通融物资环境的意向。

如果被迫就日本增加负担驻日美军驻留经费、日美自由贸易协定（FTA）进行双边磋商，政府正在商讨不予同意。但是，最终方针还未确定。（完）