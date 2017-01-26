详讯2：日美首脑会谈或2月10日左右举行

【共同社1月26日电】外交消息人士26日透露，日美两国政府开始为日本首相安倍晋三和美国新总统特朗普2月10日左右在华盛顿举行首次首脑会谈展开协调。会谈的主要议题除加强日美同盟外，还将包括在特朗普签署总统令退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）后的日美贸易局势。安倍26日在众院预算委员会暗示可能会启动特朗普倡导的双边协定谈判。但他也强调有决心保护大米等5项敏感农产品。

安倍似乎计划在首脑会谈上呼吁美国重回TPP，但如果特朗普予以拒绝并要求举行双边协定谈判，也不排除同意的可能。然而，有观点认为日本将被要求在以农业为主的领域做出较TPP更多的让步，包括TPP的走向在内，将面临艰难抉择。去年11月安倍曾在美国纽约与特朗普会谈，双方就上任后尽早举行会谈达成了一致。

有关安保领域，安倍计划鉴于朝鲜核导开发与中国海洋活动，与特朗普确认强化日美同盟。关于驻日美军驻留经费，安倍将以驻留令双方均得益为由拒绝增加负担。此外，防卫支出增加、自卫队活动扩大等也可能成为议题。

安倍在预算委员会会议上介绍，日美首脑会谈的日程正在进行最后协调。对于美国可能提出的双边协定，安倍称“自由贸易协定（FTA）、经济伙伴关系协定（EPA）也不是完全行不通。”

安倍同时表示“应该妥善保护的东西当然要保护好”，强调将坚持保护5项敏感农产品。他还期待一同出访的副首相兼财务相麻生太郎能与美国副总统彭斯建立关系。

据防卫相稻田朋美透露，美国国防部长马蒂斯将于2月3日至4日对日本进行访问。稻田对其来访表示欢迎称，“马蒂斯的来访显示出美国对亚太地区的关注程度之高。希望切实深化日美同盟。”

官房长官菅义伟在记者会上表示，如果马蒂斯提出要求日本负担更多美军驻留经费，则“会予以充分说明”。（完）