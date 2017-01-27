日本政府拟以首相官邸主导贸易谈判应对日美会谈

【共同社1月26日电】日美两国政府正以2月10日为中心协调的在美国华盛顿举行的首脑会谈上，贸易问题和强化日美同盟将是最重要课题。日本政府计划让与首相安倍晋三关系密切的经济产业相世耕弘成出任全盘统辖贸易谈判的新组织一把手，朝着在首相官邸主导下强化谈判体制的方向展开探讨。

鉴于美国总统特朗普决定退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日方还把双边贸易谈判也纳入考虑加紧应对。在安全保障领域，则着眼于朝鲜核导开发与中国海洋活动，力争彰显牢固的日美同盟关系。

安倍26日在众院预算委员会上就此表示：“（首脑会谈的）最大议题是向国内外展示日美同盟不会动摇。”

新组织将排除省厅纵断结构，以首相官邸为中心制定贸易政策方案并加以推进。届时将改组设于内阁官房的约80人的TPP对策总部。新组织作为贸易谈判的指挥部，致力于与欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）谈判和强化与TPP参加国之间的合作。

安倍有意在与特朗普会谈时强调TPP的意义，但让特朗普改变决定很难，日本有可能被要求启动双边自由贸易协定（FTA）谈判和减少美国的对日贸易赤字。新组织还将探讨如何应对此类问题。

安倍在预算委员会上称：“也将切实考虑日美间何种经济合作关系较好，并展开讨论。”

另一方面，安倍就安保领域透露，将与2月3日至4日访日的美国国防部长马蒂斯会谈。在防长会谈上，计划确认日美同盟的重要性、美军继续参与亚太地区事务以及美国对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的防卫义务。（完）