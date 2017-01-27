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2017年01月27日 14時05分

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日俄2月1日就北方四岛经济活动举行副部级磋商

2017年01月27日

　　【共同社1月27日电】日本外相岸田文雄27日在记者会上宣布，2月1日在莫斯科举行日本与俄罗斯的外交副部长级磋商。日俄将开始就去年12月首脑会谈时达成协议的北方四岛“共同经济活动”、原岛民前往北方四岛的制度改善事宜展开谈判。

　　岸田说：“期待为实现两国首脑的指示，进行建设性的意见交换。”他还表示，如果俄外长拉夫罗夫参加2月中旬在德国举行的二十国集团（G20）外长会议，就将研究届时举行日俄外长会谈。

　　日本出席副部级会议的是外务省外务审议官秋叶刚男，俄方是外交部副部长莫尔古洛夫。预计两人将讨论共同经济活动的法律框架，在四岛开展业务的日本人的地位及投融资规定、警察权及审判权处理等将成为议题。关于原岛民前往四岛，预计将探讨旨在减轻负担的使用飞机事宜。

　　日方瞄准预计4月实施的首相安倍晋三访俄并与俄总统普京的会谈，希望活跃政府间磋商。但俄方迄今表示将基于本国法律制度实施共同经济活动等，双方立场分歧较大，无法预测是否能尽早找到一致之处。

　　日方关于共同经济活动设想的是由官民出资的水产加工养殖、旅游合资业务等。日方描绘的蓝图是：通过人员交流和强化关系，促进解决领土问题与缔结和平条约。（完）

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