冲绳县知事启程访美 将向新政府强调反对边野古搬迁

【共同社1月30日电】冲绳县知事翁长雄志31日起将访问美国首都华盛顿，向刚上台的特朗普新政府传达反对日美两国政府推进的美军普天间机场（宜野湾市）搬迁至名护市边野古的冲绳民意。在日本政府推进搬迁施工的情况下，翁长将展现使用一切手段阻止搬迁的姿态。

翁长30日在启程前往转机地东京前在那霸机场向支持者等强调：“决不让建造新边野古基地，将切实呼吁把普天间机场搬迁至县外或国外，并撤销‘鱼鹰’的部署。”翁长31日将从成田机场出发。

这是翁长知事第三次访问华盛顿，将停留至2月4日。负责基地问题的副知事本月23日因涉嫌在教师录取中进行斡旋而辞职，有分析认为翁长有意将访美作为重新拟定战略的契机。

当地时间2月2日，翁长将在乔治·华盛顿大学就基地问题的现状发表演讲。关于边野古搬迁将强调“尽管县方在与中央政府的诉讼中确定败诉，但冲绳将坚持反对的斗争”（县政府干部语）。

翁长与包括美国国务院官员、参众两院议员及专家等在内约10人的会谈目前正在协调。由于特朗普新政府刚刚上台，部长助理级高官的政治任命几乎都未决定，预计与政府相关人士的会谈将仅为有关官员层面。当地时间3日将举行邀请美国媒体参加的记者会。

反对搬迁的名护市市长稻岭进也计划配合翁长访美而造访华盛顿。（完）