专访：平沼赳夫认为可考虑旧宫家恢复皇籍

平沼赳夫认为可考虑旧宫家恢复皇籍 图为“日本会议国会议员恳谈会”会长平沼赳夫接受采访。（共同社）

【共同社2月1日电】由日本跨党派保守派议员组成的“日本会议国会议员恳谈会”会长平沼赳夫（自民党）近日接受共同社专访，就皇位继承和修宪问题谈了看法。

问：《皇室典范》规定的男系男子对皇位的稳定继承变得越来越难，您怎么看？

答：有悠仁（秋筱宫长子）在，所以还有三四十年时间可以讨论。

问：是否存在“旧宫家”（原皇族）恢复皇籍的选项？

答：我认为存在。

问：您对女性或女系天皇持慎重态度吗？

答：以前的女性天皇发挥的都是过渡作用。首相安倍晋三可能也持有与我相近的想法。

问：天皇的公务负担被指很重，您怎么看？

答：可以创设女性宫家，来分担公务。（恳谈会内）对此也有很多肯定意见。

问：天皇去年表明了退位意向，您怎么看？

答：天皇可能认为在体力上非常困难，或难以履行公务。（天皇）最大的公务是出席祭祀活动。希望能持续下去。

问：您是希望天皇不要退位继续出席祭祀活动吗？

答：是的。我想（天皇）可能认为访问灾区和悼念战殁者也是必要的，但对国民而言最重要的是祭祀祈愿。

问：您如何看待允许天皇退位的法律完善？

答：不应该就《皇室典范》说三道四。应该仅限一代（退位）还是永久制度化，不该讨论这些。

问：日本会议国会议员恳谈会今后将发挥什么作用？

答：对（修改《宪法》等）日本会议的主张表示理解并声援。

问：安倍首相呼吁推进修宪讨论，您怎么看？

答：我认为现行《宪法》是无效的，是（在占领期间）被强迫接受的。应该自行制定新宪法。为了日本的国防，必须使拥有军备成为可能。

问：您曾在2015年因脑梗塞病倒，今后打算开展怎样的政治活动？

答：留有麻痹症状、有些不便，但不要紧。发表有关《宪法》的主张是我的职责。正在考虑参加下届众院选举。（完）