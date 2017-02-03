福岛一核2号机安全壳内推算出530希沃特高辐射 左图为东京电力福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内部调查图像。右图为采用同一结构的5号机组内部图像，蓝框部分为与左图相同的部位。图片由东京电力公司提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月2日电】东京电力公司2日透露，在对福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内拍摄到的图像进行分析，结果显示调查时内部空间辐射量推算为最大每小时530希沃特。这是第一核电站事故发生以来观测的最大值。在反应堆正下方发现有可能是熔落核燃料（燃料碎片）的堆积物，并查明铁质脚手架有部分脱落、穿孔（长宽约1米）的情况。据悉有可能因燃料碎片产生的热量变形导致。

在这一高强度的辐射量下数十秒即可致人死亡，证实发生事故的反应堆内情况极为严重的同时，再次凸显反应堆报废作业中取出燃料碎片的难度之大。计划在2月下旬前进行的由附带摄像头的自动行走机器人实施的正式调查有可能面临相当大的困难。

据东电介绍，被推算为530希沃特的位置处在从安全壳壁的贯通部分起到压力容器正下方设置有用于运入机械材料的轨道途中，位于支撑压力容器的底座起约2.3米处的空间部分。迄今2号机组内部已实际测量到的最大值为每小时73希沃特。

安全壳内的辐射量通过分析高放射线对摄像头影响下图像产生的噪点推测得出。据悉有上下30%的误差。通过对画像进行高清处理后发现了格栅状脚手架的穿孔，变形并凹陷。

东电关于脚手架穿孔和堆积物解释称：“希望通过带有摄像头的自动行走机器人进入安全壳内的调查，查清辐射量等进行综合判断。”该调查计划于2月下旬前进行，由于反应堆正下方空间的入口附近有穿孔，有必要重新研究机器人的行走路径。

东电1月30日公开了2号机安全壳内由伸缩式导管连接的摄像头拍摄到的图像。已确认脚手架上大面积粘附有堆积物，部分脚手架消失。（完）