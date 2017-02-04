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特朗普欲重新谈判NAFTA 日企或被迫转变战略

2017年02月03日

　　【共同社2月3日电】美国总统特朗普于美国时间2日表示将早日开始北美自由贸易协定（NAFTA）的重新谈判。此举意在保护美国的制造业而抑制进口，在墨西哥开展业务的日本汽车厂商等或有可能被迫转变经营战略。

　　日本企业利用NAFTA成员国间无关税的规定，在人工费低廉的墨西哥建立生产基地，向美国出口汽车等产品。

　　另一方面，特朗普为保护美国企业，估计将在重新谈判中主张提高零关税产品对象的标准。如果被征收高关税，日本企业在墨西哥建立基地的优势将不复存在。

　　马自达从2014年起向美国出口墨西哥工厂生产的汽车，该公司目前持观望态度，副社长丸本明称：“正在收集信息，冷静分析影响的同时关注其动向。”

　　然而，在墨西哥开展业务的日本汽车零部件厂商的相关人士流露出不安，称：“目前的方针是在墨西哥扩大生产，但是如果汽车厂商搬迁的话，我们也只能跟着走。”

　　另外的零部件厂商的相关人士称：“如果墨西哥的产品被征收高额的关税，对于美国的进口公司也会有不良影响，推出阻碍贸易的高关税大概有困难吧。”（完）

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