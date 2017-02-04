日本自卫官及其家属精神支援团体成立
2017年02月03日
【共同社2月3日电】对派往海外的自卫队员及家属进行精神方面帮助的团体1月成立，其联合代表3日在东京出席了记者会。关于正派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的自卫官指出：“处于极度紧张状态，除心理负担外，也有可能因担心家人的牵挂不安而健康受损。”
该团体名为“思考海外派遣自卫官及家属健康之会”，由医生和生活顾问等约30人组成。活动内容主要是接受电子邮件咨询，介绍居住地附近的医疗机构。
据该团体介绍，在海外由于战斗经历和训练的原因，队员有苦于失眠、心悸等情况。这被称为“战斗应激反应”，希望通过学习会等取得国民广泛理解。
联合代表、致力于支援伊拉克活动的高远菜穗子强调：“并不要求部队从南苏丹撤回。这是纯粹的医疗支援。希望充分发挥民间的力量。”通过网络电话参加的青森市整形外科医师大竹进说：“接受派遣队员及其家属的紧急求救（SOS），希望有利于提供必要的帮助。”（完）
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