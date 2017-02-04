日本自卫官及其家属精神支援团体成立 2月3日，对派往海外的自卫队员及家属进行精神方面帮助的团体联合代表高远菜穗子（左）在东京召开记者会介绍团体活动内容。（共同社）

【共同社2月3日电】对派往海外的自卫队员及家属进行精神方面帮助的团体1月成立，其联合代表3日在东京出席了记者会。关于正派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的自卫官指出：“处于极度紧张状态，除心理负担外，也有可能因担心家人的牵挂不安而健康受损。”

该团体名为“思考海外派遣自卫官及家属健康之会”，由医生和生活顾问等约30人组成。活动内容主要是接受电子邮件咨询，介绍居住地附近的医疗机构。

据该团体介绍，在海外由于战斗经历和训练的原因，队员有苦于失眠、心悸等情况。这被称为“战斗应激反应”，希望通过学习会等取得国民广泛理解。

联合代表、致力于支援伊拉克活动的高远菜穗子强调：“并不要求部队从南苏丹撤回。这是纯粹的医疗支援。希望充分发挥民间的力量。”通过网络电话参加的青森市整形外科医师大竹进说：“接受派遣队员及其家属的紧急求救（SOS），希望有利于提供必要的帮助。”（完）