独家：日本将允许朝鲜运动员入境参加札幌亚冬会

【共同社2月6日电】5日从多名政府相关人士处获悉，日本政府基本决定允许朝鲜运动员入境参加19日起在北海道札幌市举行的札幌亚洲冬季运动会。日本政府针对朝鲜反复进行核及弹道导弹试验等采取了单边制裁措施，原则上禁止朝鲜籍人士入境，但像以前一样体育交流将被作为特例处理。

关于运动员入境时的随行人员，要求提交身份证明及记载其履历的文件，严格审查其中是否有朝鲜劳动党或军方相关人员，通过审查后就允许入境。朝鲜运动员预计将在比赛开幕前几天经中国进入札幌。

日本政府相关人士说明道：“只要提交必要的申请材料就允许入境。”外务省官员表示：“政治与体育应该区别对待。”

据政府相关人士和札幌亚冬会组委会介绍，朝方申请入境的总计约20人。其中7人是参加短道速滑与花滑项目的运动员，另有体育团体的干部等10余人随行。

据组委会介绍，包括朝鲜在内共有32个国家和地区报名参赛，预计约有2000名运动员和官员前来。

去年2月至3月，因“禁止国籍歧视的想法在国际体育界渗透”（日本官房长官菅义伟语），日本政府作为“特例”允许了参加里约奥运会女足亚洲区预选赛决赛的朝鲜运动员入境。（完）