详讯：日本政府启动边野古海上主体工程

日本政府启动边野古海上主体工程 2月6日上午9点56分，共同社航拍到启动将大型混凝土砌块投入海底作业的冲绳县名护市边野古沿岸地区。远处为美军施瓦布军营。（共同社）

【共同社2月6日电】日本政府6日启动了美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁地该县名护市边野古沿岸地区的海上主体工程。计划在防止海中污染扩散的准备措施之后，最快于5月开始填海造地区域护岸的建设。力图阻止的县知事翁长雄志考虑动用知事权限继续抗争，包括可能再次诉讼的攻防战或将重燃。

海上主体工程将依次推进防止污染扩散的“防污膜”设置、护岸建设、填海造地、铺装等，加上此前的陆上作业，总工期预计为5年。

防卫省冲绳防卫局6日上午开始作业，将1个重十多吨的混凝土砌块从驳船上搬至起重船。该混凝土砌块用于固定放置在海中的“防污膜”。据政府相关人士称，最快当天下午开始向海底设置，但7日以后进行的可能性较大。计划放置200个以上混凝土砌块，至防污膜完成设置预计将花费约3个月。

翁长原打算通过不批准前知事认可的将于3月底到期的“岩礁粉碎许可”的更新来阻止工程，但中央政府主张“当地渔协放弃了需要许可的前提——渔业权，因此不需要更新”，已基本决定不再申请，而是在4月之后继续施工。

冲绳县反驳称“渔业权仍然存在，因此需要更新”。除可能提起诉讼外，还在探讨包括不批准今后可能申请的工法变更许可等多项对抗措施。中央政府2015年10月开始了边野古设施主体工程。此前已在填海造地预定地毗邻的美军施瓦布军营陆上部分建设了放置施工材料的场地等。（完）