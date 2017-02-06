焦点：日本朝野政党围绕对美应对展开论战

【共同社2月6日电】日本众院预算委员会上周结束了对2017年度政府预算案为期3天的基本质询。各方还围绕首相安倍晋三将访美于10日举行的首脑会谈等如何应对特朗普政府展开了论战。在野党在《有组织犯罪处罚法》修正案上也加大了攻势，修正案中新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”。下面汇总了今后将展开论战的主要论点。

▽日美关系

“对于特朗普总统提出的完善基建，日本能以何种形式提供合作，希望切实商谈。”安倍称欲在首脑会谈中把对美合作方针作为议题，他还有意确认“不可动摇的日美同盟”。

民进党等在野党则提及特朗普决定退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），对安倍政府过于乐观的预期提出批评。共产党议员笠井亮就特朗普签署总统令禁止7个伊斯兰国家公民入境一事敦促道：“（日本政府）应发出明确的信息。”

安倍则回避就此事作出回答，称“涉及（美国）内政问题，因此不予评价”。他也没有提到具体如何加强同盟关系。包括日美贸易谈判和如何增强防卫力量在内，将继续成为论战的焦点。

▽恐怖活动等准备罪

安倍强调了为迎接2020年东京奥运会和残奥会完善法律的必要性。为消除对普通民众也成为处罚对象的担忧，提出了“即便有犯罪的协议，只要没有实施犯罪的准备行为，就不能逮捕”这一统一见解。

民进党议员阶猛就合谋罪名称的修改提出质疑称，“可以看出欲通过炒作反恐措施来给国民安全感的企图”。共产党议员藤野保史谴责称：“（政府）正在以奥运反恐对策为借口建立一个监控社会。”

虽然法案尚未提交，但在野党认为这将成为与执政党的对决法案，还将追究答辩前后不一的法相金田胜年，使之成为当前的主要关注点。

▽官员“下凡”

在野党还对文部科学省有组织的官员“下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题加大了攻势。民进党议员小川淳也强调：“把彻查此事往后放，欲先通过预算案的做法真是如意算盘。”

安倍承诺称“将彻底调查并向国民公布详情”。文科省6日公布了第一轮调查结果。在野党的批评必将持续。

▽工作方式改革

安倍就政府讨论的附带处罚规定的加班时间上限称，“符合工伤认定标准等力争保证员工健康是理所当然的”，表示将重视与标准的协调性。但有关相关法案的提交时间，他并未给出明确回答。

此外加上政府提出的繁忙时期作为例外允许上调时间上限的方针、以及民进党要求制定从工作结束到下次工作开始之间必须设定一定休息时间的“工间休息规定”等，今后可能会被要求作出具体说明。（完）