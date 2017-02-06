分析：“小池旋风”挫败自民党 各党警惕影响国政

“小池旋风”挫败自民党 各党警惕影响国政 2月5日晚，东京都知事小池百合子从第五次当选东京都千代田区区长的石川雅己支持者手中接过鲜花。（共同社）

【共同社2月6日电】5日投计票的东京都千代田区区长选举中，都知事小池百合子支持的现任区长取得压倒性胜利，可见自去年夏季知事选举以来的“小池旋风”仍势头不减。一对一对决中惨败的自民党东京都支部联合会（都联）中有人早早举白旗投降，称“7月的都议会选举中获胜无望”。安倍政权则在静观，对其会给国政带来的影响绷紧了神经。

▽完胜

5日晚，与现任区长石川雅己（75岁）一同庆贺的小池笑容满面地表达喜悦称：“千代田区（的区长选举）使东京大改革迈入了新的阶段。”

小池将此次选举视为都议会选举的前哨战，鲜明地打出了与自民党都联的对立争论点。选举公告发布前，小池公布了事实上由其率领的地方政党“都民第一之会”都议选首批候选人名单。其亲自冲锋陷阵，使得人口仅约6万的千代田区长选举受到了全国的关注。

希望借此机会占得先机获得“都民第一之会”推举的千代田区以外的区议员等也加入了石川阵营进行声援。小池身边人士回顾称：“与我方的战略完美吻合。是一场完胜。”

▽束手无策

自民党都联也有部分人对推举候选人持谨慎态度，认为“不应与小池开战”，但最终推举了前财务相与谢野馨的侄子与谢野信（41岁）。千代田区是被小池称为“都议会绝对权力者”的前自民党都联干事长、都议会议员内田茂的出身选区。都议会相关人士表示“不能说是不战而败”，在选战中指出已连任4届的石川年事已高等问题，呼吁新老交替，但却对小池凸显的“代理战”局面束手无策。

一名自民党都议员丧气地说：“小池势头显然完全没有减弱的迹象。如此下去都议会选举也将惨败。”

▽一股巨浪

安倍政权也提高了警惕。虽然希望避免与小池对立的局面形成定势，但事实上“主导权握在小池手中”（自民党骨干议员语）。在此次选举中未能摆脱被动的局面，而是决定完全由都联应对。

许多相关人士认为，小池维持着与首相安倍晋三及自民党总部的关系，在国政层面上“并未敌对”。然而近年来都议会选举结果往往与之后的国政选举直接挂钩。一名干部分析称：“如果在都议会选举中惨败，将难以避免党势减弱的印象。”围绕预计在今秋以后实施的众院解散与大选，可能也将影响到安倍的判断。

同样神经紧绷的还有民进党。该党都联会长松原仁1日在记者会上表示全面支持小池。为了不在都议会选举中失利，民进党认为“唯有实施跟紧小池的战略”，一名民进党都联干部失落地表示：“小池犹如一股巨浪。力量相差悬殊，无法相提并论。唯有希望（小池在都议会选举中）不派出针锋相对的候选人。”（完）