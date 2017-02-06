分析：“小池旋风”挫败自民党 各党警惕影响国政
2017年02月06日
【共同社2月6日电】5日投计票的东京都千代田区区长选举中，都知事小池百合子支持的现任区长取得压倒性胜利，可见自去年夏季知事选举以来的“小池旋风”仍势头不减。一对一对决中惨败的自民党东京都支部联合会（都联）中有人早早举白旗投降，称“7月的都议会选举中获胜无望”。安倍政权则在静观，对其会给国政带来的影响绷紧了神经。
▽完胜
5日晚，与现任区长石川雅己（75岁）一同庆贺的小池笑容满面地表达喜悦称：“千代田区（的区长选举）使东京大改革迈入了新的阶段。”
小池将此次选举视为都议会选举的前哨战，鲜明地打出了与自民党都联的对立争论点。选举公告发布前，小池公布了事实上由其率领的地方政党“都民第一之会”都议选首批候选人名单。其亲自冲锋陷阵，使得人口仅约6万的千代田区长选举受到了全国的关注。
希望借此机会占得先机获得“都民第一之会”推举的千代田区以外的区议员等也加入了石川阵营进行声援。小池身边人士回顾称：“与我方的战略完美吻合。是一场完胜。”
▽束手无策
自民党都联也有部分人对推举候选人持谨慎态度，认为“不应与小池开战”，但最终推举了前财务相与谢野馨的侄子与谢野信（41岁）。千代田区是被小池称为“都议会绝对权力者”的前自民党都联干事长、都议会议员内田茂的出身选区。都议会相关人士表示“不能说是不战而败”，在选战中指出已连任4届的石川年事已高等问题，呼吁新老交替，但却对小池凸显的“代理战”局面束手无策。
一名自民党都议员丧气地说：“小池势头显然完全没有减弱的迹象。如此下去都议会选举也将惨败。”
▽一股巨浪
安倍政权也提高了警惕。虽然希望避免与小池对立的局面形成定势，但事实上“主导权握在小池手中”（自民党骨干议员语）。在此次选举中未能摆脱被动的局面，而是决定完全由都联应对。
许多相关人士认为，小池维持着与首相安倍晋三及自民党总部的关系，在国政层面上“并未敌对”。然而近年来都议会选举结果往往与之后的国政选举直接挂钩。一名干部分析称：“如果在都议会选举中惨败，将难以避免党势减弱的印象。”围绕预计在今秋以后实施的众院解散与大选，可能也将影响到安倍的判断。
同样神经紧绷的还有民进党。该党都联会长松原仁1日在记者会上表示全面支持小池。为了不在都议会选举中失利，民进党认为“唯有实施跟紧小池的战略”，一名民进党都联干部失落地表示：“小池犹如一股巨浪。力量相差悬殊，无法相提并论。唯有希望（小池在都议会选举中）不派出针锋相对的候选人。”（完）
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