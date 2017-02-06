问答解读：普天间机场搬迁计划因冲绳强烈反对而几经周折

【共同社2月6日电】日本政府启动了美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁目的地、该县名护市边野古沿岸地区的海上主体工程。

问：普天间机场是怎样的设施？

答：普天间机场是美海军陆战队基地，位于人口密集的市中心。由于紧邻住宅及学校，也被称为“全世界最危险的基地”，部署有新型运输机“鱼鹰”。

问：搬迁至边野古是何时决定的？

答：鉴于美军强暴少女事件，日美两国政府于1996年就归还普天间机场达成协议，日本政府1999年在内阁会议上决定搬迁至边野古。虽然由于冲绳方面反对县内搬迁而几经周折，然而2013年年底时任知事仲井真弘多批准沿岸地区填海造地，搬迁事宜开始启动。

问：为什么冲绳县知事翁长雄志反对？

答：冲绳在战后的美军统治下被强制征用土地用于基地建设，现在有约70%的美军专用设施集中在冲绳。冲绳县表示安全保障的责任应该由全国各地分担，要求迁移到县外，而非自然丰富的边野古。

问：中央政府的立场如何？

答：有关搬迁的诉讼一度与冲绳县达成和解，陆地部分开始的主体工程中断。后以最高法院宣判冲绳县最终败诉为依据，日本政府于2016年年底重启工程。

问：何谓海上主体工程？

答：海上主体工程为填海造地建设代替设施的工程。6日进行了放置固定在海中防止污染扩散的“防污膜”混凝土砌块的作业。防污膜完成设置预计将花费约3个月时间。总工期预计为5年。

问：工程是否能够按照计划进展？

答：由于知事翁长明确表示将动用一切权限阻止搬迁，前景还不明了。（完）