冲绳县政府要求停止边野古海上主体工程 日本政府启动了美军普天间机场搬迁的海上主体工程，在冲绳县名护市边野古沿岸地区展开了把即将设置于海底的大型混凝土砌块从驳船（最前方）上搬至起重船的作业。图中远处是美军施瓦布军营。2月6日下午由小型无人机拍摄。（共同社）

【共同社2月6日电】关于日本政府在美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁目的地该县名护市边野古沿岸地区启动的海上主体工程，冲绳县政府6日下午以与当初的计划存在出入、有必要进行充分的事先说明为由，通过书面文件向防卫省冲绳防卫局要求停止工程。而中央政府最快将于7日开始向海底设置用于固定放置在海中防止污染扩散的“防污膜”的大型混凝土砌块，全面展开海上工程。

通过启动海上工程，普天间搬迁问题进入了新的阶段。与此前访日的美国国防部长马蒂斯在推进边野古搬迁问题上达成一致，10日即将迎来日美首脑会谈的日本政府意图展现搬迁计划的切实进展。而冲绳县知事翁长雄志动用“知事的一切权限”来阻止的姿态未改，将持续激烈对立。

据中央政府相关人士称，已放弃6日进行砌块的设置作业。当天下午继续展开了将砌块从驳船上搬至起重船的作业。若准备就绪，7日将启动从起重船向海底放下砌块的作业。

另一方面，冲绳县的相关负责人就砌块的设置指出，重量、个数以及位置相比当初的计划已被变更。对防卫局以书面形式批判其应对称“不能未经协商就变更，绝不容许”，要求不要展开设置作业。同时提出了截至13日以书面方式回应的要求。

县方预计根据防卫局的说明内容也将讨论采取法律措施，并探讨包括与护岸及填海工程有关的岩礁粉碎许可、基于县外土砂及石材搬入规定条例的措施以及前知事批准的填海造地许可的撤销等对抗手段。（完）