日美拟在首脑级别确认尖阁诸岛适用安保条约

【共同社华盛顿2月7日电】日本首相安倍晋三10日将在华盛顿与美国总统特朗普举行其就任后的首次首脑会谈。关于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），两国政府拟在首脑级别再次确认其属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象，目前正在进行最后协调。安倍有意邀请特朗普尽早访问日本。多名熟悉日美关系的人士7日透露了上述消息。

上周访日的美国国防部长马蒂斯已确认尖阁诸岛适用安保条约。美国国务卿蒂勒森也在7日与日本外相岸田文雄的电话会谈中表示同样认识。日本政府相关人士表示，特朗普在首脑会谈中确认此事，将能够展现坚固的日美同盟关系，对积极开展海洋活动的中国“将是强有力的信息”。

美国方面似乎也认为在有关贸易不平衡等问题上为迫使中国作出让步，摆出与日本紧密合作的姿态将更为有效。特朗普到目前为止没有明确表示对于尖阁问题的看法。

美国前总统奥巴马在2014年4月访日时，作为美国总统首次向安倍确认了尖阁诸岛适用安保条约。

据悉，有关特朗普访日的时期，美国政府希望安排在夏季。若实现，日本将可能成为特朗普在亚洲最初的访问国。

另一方面，日本也十分警惕在经济方面反复批评日本的特朗普将有可能提出与贸易、汇率政策相关的要求。安倍为协助美国新增数十万人规模的就业岗位，将提出一揽子措施“日美经济增长与就业倡议”（暂名），意在强调日美展开广泛政策合作的好处。（完）