详讯2：福岛2号机安全壳内推算650希沃特 刷新最高辐射

福岛2号机安全壳内推算650希沃特 刷新最高辐射 2月9日，东京电力公司的作业人员将前端装有摄像头的管子插入福岛第一核电站2号机组安全壳内。照片由东电提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月10日电】东京电力公司9日宣布，对福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内投放用于去除堆积物的机器人所摄图像进行分析后结果显示，部分空间辐射量推算为每小时650希沃特。该数据超过了上次调查的530希沃特，刷新了最高值，该辐射量下数十秒即可致人死亡。机器人的原定行走路径上还发现了多处地点因存在堆积物而无法行走。反应堆正下方的全面调查范围等可能会受到很大限制。

堆积物附着在通往压力容器正下方的设备更换用轨道（长约7米）的一部分。压力容器正下方的作业用脚手架存在可能是熔落核燃料（燃料碎片）的堆积物，东电原本计划月底前投入蝎型自动行走机器人以确认内部情况。

去除堆积物作业于9日上午启动，约两个小时后发生了安装于机器人上的摄像头拍摄画面变暗的故障而中断。东电就故障原因介绍称“辐射的影响很大”。摄像头的设计可承受辐射量为累计1000希沃特。

堆积物附着在设备更换用轨道内侧5米范围。据悉，前方约1米范围的堆积物已通过机器人喷射高压水去除，但更内侧的其余堆积物十分牢固，未能去除。

据悉，由于有几处地点机器人走上堆积物就暂时无法继续行走，机器人可能无法进到轨道内侧。东电称“将探讨蝎型机器人能进行何种程度的调查”。

在1月下旬进行的安全壳内部拍摄调查中，推算距支撑压力容器的底座墙壁起约2米处的空间辐射量为最大每小时530希沃特，此外还发现压力容器正下方的铁制作业用脚手架上有穿孔情况，以及附着了可能是熔落核燃料的黑色堆积物。（完）