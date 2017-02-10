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北海道政府公布海啸预测 最高达26.9米

2017年02月10日

北海道政府公布海啸预测 最高达26.9米

北海道政府公布海啸预测 最高达26.9米

2月9日下午，北海道防灾会议地震专门委员会的委员等在札幌市举行讨论。（共同社）

　　【共同社2月10日电】日本北海道政府9日公布一份数据，根据2014年中央政府公布推算使用的模型，详细估算了日本海一侧发生大规模地震时到达北海道沿岸地区的海啸高度。在中央政府估算中全国规模最大的濑棚町比原先高出了3.5米至26.9米。

　　综合比中央政府推算的断层移动幅度更大等北海道自己假设的因素后，日本海沿岸所有市町村海啸高度的最大值有所增大。最大预想被淹面积也随之增大，达到北海道2010年公布的6230公顷的两倍，为12,540公顷。

　　到达北海道电力公司泊核电站（位于泊村）沿岸地区的海啸高于中央政府估算的5.8米，为7.6米。北海道电力设想海啸最高水位为12.63米，正在海拔10米的用地内建设高度为6.5米的防潮堤，公司表示“北海道政府的假设不会造成重新考虑海啸评估”。

　　1993年北海道西南海域地震中受重创的奥尻町为25.2米，观光地小樽市为8.3米。

　　北海道防灾会议地震专门委员会委员、北海道大学地球行星物理学名誉教授笠原稔出席记者会时表示：“（与海啸高度的政府估算的）差别几乎不需要考虑。希望各市町村根据被淹预想开展防灾对策的讨论。”

　　知事高桥春美表示：“将敦促相关市町村制定海啸疏散计划及防灾地图，北海道政府也将切实开展海啸灾害警戒区域指定等工作。”（完）

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