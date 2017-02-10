日本农林水产出口额连续4年创新高 和食需求增加

【共同社2月10日电】日本农林水产省10日公布2016年农林水产品与食品出口额初值为7503亿日元（约合人民币450亿元），连续4年创历史新高。随着海外健康意识的提高，“和食”食材的需求有所上升。然而与上年相比增幅仅为0.7%，增长呈现乏力态势。从国家和地区来看，出口额排名前三的依次是香港、美国和台湾。

政府10日在内阁会议上敲定了农业竞争力强化支援法案。安倍政府此前提出到2019年实现农林水产品与食品出口额1万亿日元的目标，有意进一步致力于面向海外需求的“积极出口型农业”。

农相山本有二10日在内阁会议后的记者会上强调称：“按目前的发展来看，实现1万亿的目标形势相当不乐观。和食需求高涨，因此绝不放弃力争实现1万亿。”

东日本大地震引发福岛核事故后各国实施的针对日本产食品的进口限制措施已逐步放宽或废除，走出了出口额低迷的2011年与2012年的困境开始呈现稳步复苏之态。2016年增幅较小则主要是受到日元升值以及气候条件不理想导致扇贝小年等影响。

具体来看，2016年出口额中包括零食等加工食品在内的农产品为4595亿日元，同比增加3.7%；木材等林产品为268亿日元，增加1.9%；水产品为2640亿日元，减少4.2%。

和食相关品目中，绿茶增加14.3%、清酒增加11.2%、酱油增加6.8%。此外，大米也大幅增加21.2%。亚洲富裕阶层对水果的需求巨大，葡萄和草莓分别大增50.4%和35.3%。

农业竞争力强化支援法案将敦促相关行业洗牌，同时实现农业材料交易条件的公开透明，降低农业成本，以提高整体竞争力。（完）