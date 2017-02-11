日美将在三大综合领域开展双边贸易讨论 图为日本副首相兼财务相麻生太郎结束与美国副总统彭斯的会谈后回答记者提问。2月10日摄于华盛顿。（共同社）

【共同社华盛顿2月11日电】鉴于美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），日本首相安倍晋三与美国总统特朗普10日就开展包括“双边机制”在内的贸易领域的讨论达成了一致。将新设副首相兼财务相麻生太郎和美国副总统彭斯主导的“高层经济对话”，就在财政及金融政策、基建投资等经济合作的三大综合性领域展开讨论。据日方称，双方确认汇率政策将在货币部门之间磋商，不包括在上述对话范围内。

首脑会谈后发表的联合声明中没有排除将就美国有意进行的日美自由贸易协定（FTA）开展谈判，但也写进了警惕开放农产品等市场的要求、重视类似TPP的多边协定的日方立场。今后围绕FTA的讨价还价将成为焦点。

上述三大领域包括财政及金融的宏观经济政策、基建及能源等领域的经济合作、双边贸易相关机制。将尽快实现彭斯访问日本并启动讨论。

官房副长官萩生田光一向记者团介绍称，特朗普没有直接提及包括汽车在内的贸易不平衡及FTA，以及日本的金融和汇率政策。安倍在记者会上就汇率政策表示：“决定由财长之间继续进行密切讨论。”声明沿袭了日美关于实施财政及金融政策等总动员的以往共识。随行消息人士也表示，日本央行继续实施被美方批评为导致日元贬值的货币宽松在一定程度上获得了理解。

特朗普在记者会上强调：“将力争实现为两国带来利益的自由、公正、互惠的贸易关系。”在之后的工作午餐中，他对日本企业的对美投资表示赞赏，并期待进一步扩大。安倍就TPP的意义进行了说明，但特朗普仅指出“关于自由贸易的重要性，我们有着同样价值观”。

特朗普考虑到中国，称“（停止引导货币贬值的做法）是在贸易方面能够公平竞争的唯一道路”。

麻生在与彭斯的个别会谈中呼吁深化经济关系。与财长努钦的首次会谈预计在3月的二十国集团（G20）财长和央行行长会议期间举行。（完）