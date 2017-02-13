热点：日美首脑会谈回避就汽车及汇率正面冲突

日美首脑会谈回避就汽车及汇率正面冲突 2月10日，日本首相安倍晋三（左）与美国总统特朗普在华盛顿白宫举行联合记者会。图为两人点名记者提问。（共同社）

【共同社2月12日电】日美首脑在10日的会谈中未提及有关经济政策的不同见解，避免了正面冲突。强调中国威胁并彰显日本能助力美国扩大就业这一首相安倍晋三的战略初见成效，但新设的“高层经济对话”势必成为今后日美交锋的舞台。美方很有可能将目标指向日本的汽车市场和货币政策。

▽真凶

“某国的过剩生产不停息，导致全球性价格下跌。”安倍在首脑会谈前出席了美国商会的聚会，在致词时突然将话题转向钢铁。“某国”显然指的是中国。安倍还在会谈后的记者会上表示“不应以国家资本为背景干预经济”，暗批优待国有企业的中国。

美国的贸易赤字中，中国占了约一半，日本则不足一成。鉴于安倍几乎想将中国指为贸易不平衡“真凶”的意图，联合声明中也写明，决意由日美主导把亚太地区培养成基于公平规则的市场。

▽考验

安倍在特朗普表示感兴趣的高速铁路方面也展示了接近姿态。他在记者会上介绍称：“如果是最新的磁悬浮技术，从华盛顿到特朗普大厦所在的纽约只需短短一小时。”强调了日本的技术力量能为特朗普主张的经济增长战略作出贡献并创造就业岗位。

在基础设施投资方面的合作，成为了将由日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯挂帅的“高层经济对话”的议题。这是日本最擅长的领域。

另一方面，特朗普并未提及日方事先预想将出现严峻场面的汇率和汽车问题。不过对日本而言，高层对话无疑将成为考验。金融市场方面的专家指出“汇率和贸易本就无法通过一对一谈妥，首相的手腕面临考验”（大和总研经济师小林俊介语），预见谈判将遭遇艰难，紧张气氛逐渐高涨。

▽摩擦重燃

日本国内汽车业界为暂时回避遭到特朗普正面攻击而出现了放心的气氛。丰田汽车公司社长丰田章男11日在静冈县湖西市举行的纪念仪式上，向媒体淡淡地表示：“首相与总统均表示考虑以自由且公平交易为基础。作为产业界，听到这话很受鼓舞。”

日本汽车厂商2015财年在美生产汽车超过380万辆，业界有着对美国就业作出贡献的自负。不过，由于特朗普计划重谈北美自由贸易协定（NAFTA），丰田和日产汽车公司等在墨西哥建厂作为对美出口基地的企业可能被迫改变战略。

美国国内认为应与日本开展自由贸易协定（FTA）谈判的呼声也很高。目标不仅是汽车，还将涉及日本视为软肋的农业领域等。

陪同安倍访美的官房副长官萩生田光一向记者自信地表示：“（双方）确认了以摩擦一词为象征的日美经济关系已经成为遥远的过去。”不过，高举“美国第一主义”标牌而当选的特朗普可能作为国内对策再次加强对日批判，仍然存在着令摩擦重燃的火种。

负责谈判的日本政府人士神情严肃地表示：“就个别问题开展磋商后，严峻局面将持续。”（完）