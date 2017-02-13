安倍结束访美启程回国 将为特朗普年内访日做准备

安倍结束访美启程回国 2月12日，日本首相安倍晋三和夫人昭惠在美国佛罗里达州的棕榈滩结束美国之行启程回国。（共同社）

【共同社棕榈滩2月12日电】日本首相安倍晋三12日上午结束了日美首脑会谈等一系列访美行程，在美国南部佛罗里达州的棕榈滩国际机场乘坐政府专机启程回国。日美两国政府下一步将着手为美国总统特朗普年内正式访日协调日程。预计两国首脑还将利用5月的七国集团（G7）首脑会议及秋季的亚太经合组织（APEC）首脑会议等机会开展对话，进一步增进互信。

在棕榈滩，安倍得到了罕见礼遇，特朗普与安倍一同打高尔夫球并邀请其出席了两场晚宴。两人在球场上和特朗普的别墅中就今后的日美关系及东亚局势交换了意见。在整个访美过程中，特朗普可能没有在贸易政策及金融等领域提出严厉要求。此前有观点认为，特朗普会在以汽车为中心的贸易失衡及近期的日元贬值趋势要求安倍予以纠正。

此次访问中，安倍10日在华盛顿的白宫与特朗普举行了首次会谈，双方同意新设日本副首相麻生太郎和美国副总统彭斯等之间的经济对话框架，就扩大贸易和投资等进行广泛磋商。双方还确认规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）。两人在会谈后发表联合声明，宣布了上述成果并表明了加强日美同盟的决心。

随后两人乘坐总统专机一同前往佛罗里达州的棕榈滩。安倍在特朗普的别墅下榻了2晚。安倍将经由洛杉矶于13日夜间抵达东京羽田机场。

结束美国之行后，安倍将于14日出席与外交、贸易政策相关的众院预算委员会集中审议。特朗普12日就安倍访美在推特上发文称双方进行了“两天的非常具有建设性的对话”。（完）