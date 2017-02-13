冲绳县浦添市长选举安倍政府支持的前市长获得连任

【共同社2月13日电】日本冲绳县浦添市长换届选举12日进行投计票，无党派的前市长松本哲治（49岁，自民、公明党推荐）战胜无党派新人、前市议员又吉健太郎（42岁）实现连任。推荐松本的安倍政府和支持又吉的冲绳县知事翁长雄志在此次选举中展开了“代理人对决”。

冲绳县11个市的市长中，除那霸市和名护市外的9个市市长与中央政府保持合作关系，因反对美军普天间机场（宜野湾市）搬迁至名护市边野古而与中央政府对立的翁长曾希望在该选举中扩大势力。然而，此次继同样结构的1月宫古岛市长选举后再次遭遇败绩，翁长的凝聚力可能受到影响。

浦添市市长选举的投票率为61.37%，比上次选举低1.93个百分点。

选举大战中的争论点还包括位于那霸市的美军那霸港湾设施（那霸军港）搬迁至浦添市一事。松本在上次选举中持反对意见并首次当选，但之后转变态度同意搬迁；又吉则提出“将实施市民投票”，未明确表态。另一方面，翁长对此持容许态度，关系较为复杂。（完）