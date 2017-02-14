详讯2：70%的日本人对日美首脑会谈予以肯定

【共同社2月13日电】共同社12、13两日实施的全国电话舆论调查结果显示，70.2%的受访者认为日本首相安倍晋三与美国总统特朗普的首次首脑会谈“很好”，19.5%认为“不好”。对特朗普禁止7个伊斯兰国家公民入境的总统令，75.5%的受访者表示“不理解”，远高于表示“可以理解”的16.9%。安倍称“入境管理是内政问题”，未对总统令发表评论。

调查还显示，安倍内阁支持率为61.7%，较1月进行的上次调查上升了2.1个百分点。不支持率为27.2%。

围绕安倍受邀访问特朗普别墅并打高尔夫球，60.2%的受访者认为“妥当”。有77.3%的受访者对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象的日美联合声明表示“肯定”。

对两国首脑同意新设贸易及投资领域的经济对话机制，67.7%的受访者表示“肯定”。关于日本为美国创造就业岗位一事，60.2%的人回答“可予以协助”。

围绕新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案的法相金田胜年相关言行，69.5%的受访者回答“存在问题”。关于防卫相稻田朋美围绕参与南苏丹联合国维和行动（PKO）的自卫队派遣部队日报记录答辩称因与《宪法》第九条的关系会产生混淆问题，“战斗”一词不应在国会使用，66.4%的受访者表示“不理解”。

被问及日本政府为实现冲绳县的美军普天间机场搬迁而在该县名护市边野古海域全面开展的海上主体工程是否该继续时，48.2%的受访者回答“继续”，略高于回答“停止”的41.0%。

从政党支持率来看，支持自民党的为44.6%，比上次调查时上升2.1个百分点。支持民进党的为7.3%，与上次持平。公明党为4.0%、共产党为4.5%、日本维新会为3.3%、自由党为0.4%、社民党1.5%、日本之心党0.2%。回答“没有支持政党”的无党派受访者占33.7%。（完）