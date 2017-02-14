安倍称日俄北方领土谈判得到特朗普理解

【共同社2月14日电】日本首相安倍晋三13日晚表示，在与美国总统特朗普的首脑会谈和打高尔夫等一系列日程中介绍了日俄北方四岛领土谈判，得到了对方的理解。有关美国政府对强行发射弹道导弹的朝鲜的应对措施，安倍称“将更为严厉”，认为不排除面向外交解决的强硬的备选项。在增加驻日美军驻留经费负担方面，安倍指出此次美方并未提出要求称“该问题已经结束”，认为已经解决。

安倍从美国回国后在NHK和BS富士电视台的节目中作出了上述发言。有关北方四岛领土谈判，美国前奥巴马政府一直对日俄接近持谨慎态度。安倍称自己得到了特朗普在此事上的理解，欲使之有助于推进与俄总统普京的领土谈判。

安倍强调与特朗普就对俄关系交换了意见，在资源能源和叙利亚问题等方面“双方一致认为美俄首脑不进行对话就无法解决”。安倍称，有关自己与普京的对话“得到了理解”。

安倍就朝鲜应对指出，“前奥巴马政府对行使军事力态度慎重。特朗普则考虑将所有备选项都放到桌面上，进行外交解决。”

安倍明确表示在首脑会谈中，不仅是日美间的经济合作，还在“以跨太平洋伙伴关系协定（TPP）为基础的地区级进展”上得到了理解，期待美方今后摸索多边贸易协定。他还提到了上月的电话会谈和去年11月的会谈，称“坚持不断地阐述了TPP的意义。我感觉（特朗普）渐渐开始理解其意义”。

有关美国对日贸易逆差，安倍指出“这与上世纪80年代、90年代的贸易摩擦结构有所不同，这一点得到了理解”，“我认真向他说明（日本企业）也在美国生产汽车，从日本的出口已减少，时代改变了”。对于日美经济对话，安倍否认会对双边贸易设定数值目标。

关于中国，安倍表示在日美首脑会谈前一天的美中首脑电话会谈结果的基础上，双方交换了意见。他还透露，双方一致同意未来每逢国际会议都举行日美首脑会谈。（完）