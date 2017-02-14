关注：朝鲜新导弹用固体燃料 ICBM开发或进入新阶段

朝鲜新导弹用固体燃料 朝鲜《劳动新闻》2月13日刊登了装有导弹发射台的车辆照片。(图片不出售)（共同社）

【共同社首尔2月14日电】朝鲜13日公布了前一天发射的新型弹道导弹“北极星2号”的照片和视频。专家们的分析一致认为，朝鲜对其近年来致力开发的潜射弹道导弹（SLBM）“北极星1号”（美军称“KN11”）的技术自信加深，已将其转用于陆基型导弹。朝鲜距离开发出瞄准美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）又近了一步，警戒感攀升。

该新型导弹最大特点是采用了固体燃料助推器。与液体燃料助推器不同，固体燃料无需在发射前注入，准备过程难以被侦测到，机动性获得提升。朝鲜已完成实战部署的短程弹道导弹“飞毛腿”、射程涵盖日本的中程弹道导弹“芦洞”、屡次发射失败的中程弹道导弹“舞水端”等均为液体燃料。

韩军出身的庆南大学教授金东叶指出，这是旨在开发ICBM的“中期阶段的新型导弹”。采用固体燃料的“下一代”导弹开发可能已走上轨道，对日本也将是很大威胁。

朝鲜此次采用了先通过压缩气体射出导弹，然后再给火箭助推器点火的“冷发射”方式。这种方式主要用在SLBM，需要极高的控制技术。韩军联合参谋本部13日警惕地表示“应该认为朝鲜已经得到了有一定意义的结果”。

朝鲜还公开了据称是新开发的带有发射台的车辆。该车采用了主要为坦克、重型机械等使用的履带。由于真正运用SLBM需要建造潜艇，朝鲜可能已将重点转向陆基型导弹的并行开发。

不过许多意见指出，朝鲜尚未获得弹道导弹不可或缺的再次进入大气层技术，韩军相关人士称“有必要进一步分析”。（完）