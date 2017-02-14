深度解读：“佛州蜜月”日方如履薄冰 意外获得满意回答

【共同社2月14日电】日本首相安倍晋三与美国总统特朗普的首次首脑会谈上，针对贸易失衡等多次批评日本的特朗普未表现出强硬姿态，还在安全保障领域接纳了日方意愿，可谓给出了“满意回答”（外交消息人士语）。在出台联合声明的过程中，日方曾迟迟得不到美方承诺，直到最后一刻始终如履薄冰。不过，安倍成功引出特朗普的决断，并为构筑“蜜月关系”在佛罗里达的周末实现了开诚布公畅所欲言。下文对整个过程进行验证。

▽异口同声

“Ok。”10日举行首脑会谈的白宫的一个房间内，特朗普沉默地倾听安倍的介绍，爽快同意新设日美经济对话框架，由副首相麻生太郎与副总统彭斯等围绕贸易与投资等领域进行广泛磋商。

安倍访美前，对于不断批评日本的特朗普，日方为了创造“消除其误解的立足点”（日本政府相关人士），瞄准了曾任印第安纳州州长、熟悉日企进驻情况的彭斯，萌生了新设两国政府二把手对话框架的想法。工作人员多次赴美展开交涉，但美方反应却始终不积极。

直到会谈前，美方都异口同声地表示“不清楚特朗普是否会同意”。安倍决意“唯有切实说明”，向特朗普提出“希望由麻生与彭斯牵头（经济对话）”。

对于安倍的直接谈判，特朗普向会谈时在座的麻生眨了眨眼，回应说：“他看上去是非常难对付的谈判者。就朝这个方向实施吧。”据悉，此言一出令现场的气氛立即缓和起来。

“特朗普政府刚刚上台，还因人权问题等受到国际社会批评。可能也希望与经验丰富的安倍政府顺利相处吧”，安倍身边人士对特朗普点头应允的背景这样分析。

▽秘密接触

联合声明的发表也“令人提心吊胆到最后一刻”（日本政府消息人士语）。去年11月特朗普取得大选胜利后，进入12月以来，之后出任总统国家安全事务助理的国防情报局前局长弗林，选战中出谋划策的特朗普亲信、后被提名为商务部长的罗斯的代表等秘密赴日，与官房长官菅义伟等多次接触。

据相关人士透露，鉴于特朗普在选战中强调将在美国国内创造更多就业岗位、扩大市场，“（美方）在经济领域提出了诸多要求”。

日方在今年1月由首相官邸与和经济产业省的部分人员拟定了“日美经济增长与就业倡议”，梳理了日本的对美贡献举措。日方以此为基础，不断摸索能否在首脑会谈时出台联合声明。

然而美方的反应仍不积极。日方认为这主要因为该倡议中设想的美方负责人罗斯未及时获得国会批准。此外，日本政府内部也并不统一，有意见反对该倡议的汇总工作由经产省主导。政府此次不得不放弃提出倡议，聚焦于在发表联合声明上得出成果。

经过工作级别的连续交涉，发表声明一事终于在会谈前一天摆到了特朗普面前。一名会谈时在座人士吐露心声说，尽管如此“也始终不能放松，担忧特朗普是否会在联合记者会上切实发言”。

▽周末日程

为培养首脑间的信赖关系，华盛顿之行“获得满意成果”（同行人士语）的安倍将之后在佛罗里达的行程视为重中之重。此前就有了顺利实施的伏笔：抵达白宫时，安倍戴的领带是特朗普喜欢的金色；亲自出门迎接的特朗普送上热情拥抱，会谈伊始“19秒握手”的视频传遍全世界。

来到佛州棕榈滩的两位首脑在特朗普的别墅中共进晚餐，在高尔夫球场也一起行动，时不时在没有翻译的情况下围绕日美关系与国际局势交换意见。

有关日美同盟，同行人士认为取得了“意料之外的成果”。在佛州第二次的晚宴上，由于朝鲜发射了弹道导弹，安倍告知“将召开记者会”后，特朗普表示“我也一同去”。特朗普站在面对媒体谴责朝鲜的安倍的身旁，宣布“美国100%支持日本”。

不过，安倍政府高官认为特朗普高举“美国第一主义”，把就业与投资放在最优先的姿态没有改变，严肃地表示“交易仍将持续”。（完）