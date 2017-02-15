焦点：朝鲜导弹射程覆盖全境 新威胁逼日本加强防御

【共同社2月14日电】朝鲜12日发射了新型中程弹道导弹“北极星2”，射程被认为达到2000公里，能覆盖日本全境。朝鲜夸耀了导弹开发的进展，而对日本而言，这是比实战部署已久的旧型号中程弹道导弹“芦洞”（射程1300公里）更大的新威胁，日本政府不得不加强导弹防御。

▽未察觉

日本时间12日上午7点55分，自卫队雷达捕捉到了从朝鲜半岛西部发射的导弹轨迹。据相关人士介绍，本月16日将迎来朝鲜已故最高领导人金正日的诞辰纪念日，虽然采取了警戒态势，但未掌握到像去年连续发射“芦洞”等弹道导弹时那样的具体征兆。

新型导弹被认为是在朝鲜开发中的潜射弹道导弹（SLBM）“KN11”的基础上制造的。去年8月，美国核问题专家杰弗里·路易斯在观看了朝鲜使用固体燃料助推器的“KN11”的发射试验的录像后曾预言：“已经无法阻止朝鲜将这一技术转用于陆基型导弹。”

与需要在发射前注入液体燃料的“芦洞”及“舞水端”不同，使用固体燃料助推器的导弹可以立即发射，机动性得到提升。此外朝鲜还配合这一新型导弹开发了带有发射台的车辆。美国国防部发言人戴维斯对此表现出警惕，称：“能够隐藏发射台避免被探测到，在事先毫无察觉的情况下发射导弹，事态非常严重。”

▽速度

“对于日本来说是军事威胁。需要讲究速度。”日本防卫相稻田朋美14日在记者会上表示将加紧采取对策。日美正在共同研发新的海基型拦截导弹“SM3 Block 2A”。与“SM3”相比，防护范围将扩大，且命中率将提升。防卫省官员强调称：“我们认为‘SM3 Block 2A’的话完全可以应对。”

虽然作为“填补现有阵容的空隙”（日本政府有关人员语）的新应对措施，美军最尖端陆基导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德）和陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）也作为选项被提出，但相关讨论才刚刚开始。自卫队干部指出：“虽然有很多具有机动性的宙斯盾舰在海上游弋的话就最好了，但预算和人员方面都不可能。”对于朝鲜的导弹开发的进度流露出焦虑与不安。（完）