详讯2：金正日长子金正男疑在马来西亚被杀害

金正日长子金正男疑在马来西亚被杀害 图为金正日长子金正男，据称在马来西亚吉隆坡机场被杀害。（共同社）

【共同社吉隆坡、首尔2月15日电】韩国统一部发言人15日宣布，在马来西亚死亡的朝鲜男子被认为确实是朝鲜最高领导人金正恩的异母长兄金正男（45岁），系被人杀害。路透社报道称，美国政府认为此事是朝鲜特工所为。韩国《中央日报》援引消息人士的话称，金正男近期试图流亡韩国，“有消息称朝鲜为阻止此事而将其杀害”。

马来西亚警方根据机场内监控探头拍摄的图像等，正在追踪离开案发现场的2名女性的下落。日本政府相关人士15日表示，“有消息称这2名女性可能已经死亡”。

金正男作为朝鲜已故最高领导人金正日的长子，一度被传可能成为金正日的接班人。也有分析认为，他因被视为对金正恩政治地位的威胁而遇害。据称他与中国政府关系较近。金正男2001年持假护照试图进入日本，但被强制驱逐出境。他曾在瑞士和俄罗斯留学，据称对朝鲜国外的情况较为熟悉，能讲一口流利的英语。

韩国情报机构“国家情报院”15日称，朝鲜大约从5年前开始试图暗杀金正男，“据推测很可能是用剧毒物质实施的恐怖袭击”。此外还透露，2012年金正男曾写信给金正恩请求其放过自己和家人，还有消息显示中国有关部门派人对其进行贴身保护。金正男的遇害可能会对中朝关系造成影响。

金正男的遗体已于15日上午被移至吉隆坡市内的医院。国家情报院认为，金正男是在欲从马来西亚出境前往澳门与家人汇合前遇害的。

据马来西亚《星报》网站称，朝鲜大使馆方面14日要求引渡金正男的遗体，但马来西亚有关部门在继续进行尸检等死因调查工作。

当地警方称，可能是金正男的该男子6日起在马来西亚逗留。13日上午9点左右，其在吉隆坡国际机场出境前向机场工作人员求救称，“被人从后面抓住，脸上被喷了液体”。该男子称头疼，被送往机场诊所。之后被救护车送往机场附近的普特拉加亚医院途中死亡。

代理韩国总统之职的总理黄教安15日主持国家安全保障会议（NSC）会议，就朝鲜的动向进行了磋商。他表示“若此事确系朝鲜所为，则凸显了金正恩政府的残暴”。

金正男是金正日与第二任妻子、已故成蕙琳所生。三子金正恩与次子金正哲均为第三任妻子、已故高英姬的儿子。（完）