日韩与韩日议联成员将讨论如何打破慰安妇问题僵局

【共同社2月15日电】日韩议员联盟的日本跨党派国会议员将于17日和韩日议员联盟成员在东京召开会议，就修复因慰安妇少女像问题而降温的日韩关系交换意见。代替因总统朴槿惠被弹劾起诉而陷入瘫痪的韩国政府，通过与政党相关人士对话就消除对立从侧面加以支持。议联相关人士15日透露了上述消息。

日韩议联由担任干事长的自民党议员河村建夫等人，韩日议联由韩国最大在野党“共同民主党”干事长姜昌一等人出席，将有约10人与会。慰安妇少女像问题已经发展到日本政府让驻韩大使长岭安政临时回国的地步，会上将就此坦率地展开讨论以摸索妥协点。

双方将把会议结果向本国政府报告，促进政府间对话。日韩议联干部就会议目的介绍称：“两国长期的僵持局面对双方都不利，有必要努力找出妥协点。”

韩国政府因担心国内舆论反对，未能撤走设置在釜山的日本总领事馆前的慰安妇少女像。日本政府批评“此举违反确认最终且不可逆解决慰安妇问题的2015年日韩共识”，让长岭临时回国。（完）