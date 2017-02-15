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2017年02月15日 20時35分

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独家：中国正探讨参加禁核条约谈判事宜

2017年02月15日

　　【共同社日内瓦、墨西哥城2月15日电】15日获悉，五大拥核国之一的中国正在探讨参加明年3月下旬在纽约联合国总部启动的《禁止核武器条约》制定谈判事宜。中方召集了联合提出规定启动制定谈判这一联合国决议的奥地利和墨西哥等“制定拥护派”开会，听取了其意见。多名外交消息人士透露了上述消息。

　　五大拥核国中，除中国外的美英法俄均对禁核条约本身持反对立场。由于还存在国内协调问题，中国是否真会参加谈判尚不得而知，但这是拥核国家首次展现出有关参加谈判的举动。启动谈判的筹备会议将于16日在联合国总部召开。

　　在墨西哥城出席核裁军相关国际会议的中国外交部高官13日向共同社证实中国正在探讨参加谈判事宜，但同时称尚未作出最后决定。该高官还透露，在与“制定拥护派”开会后，五大拥核国也进行了磋商。也有观点认为，中国将根据美国特朗普政府的态度作出判断。

　　处于美国“核保护伞”之下的日本没有明确表示是否会参加谈判。赞成禁核的中南美及非洲国家正关注局势发展，作为唯一核爆国，日本的态度引人注目。

　　据外交消息人士介绍，中国于2月上旬在驻日内瓦国际机构政府代表处召集了禁核谈判启动决议的联合提案国家大使等人，详细询问了谈判前景等问题。据悉，当时还问及中国若参加谈判会产生何种影响等。

　　在规定启动谈判的决议进行表决时，美英法俄均表示反对，中国是五大拥核国中唯一弃权的国家。该决议的共同提案国有奥地利、墨西哥等30个以上国家。尚不清楚与中方的会议有几个国家参加。日本在表决时投了反对票。（完）

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