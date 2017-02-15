日本拟修改《旅馆业法》加强民宿无证经营处罚

【共同社2月15日电】针对将普通民宅作为住宿设施的“民宿”无证经营泛滥问题，14日从相关人士处获悉，日本政府拟将无证经营的处罚上限从目前的3万日元（约合人民币1800元）大幅上调至100万日元，正展开最后协调。相关内容将写入向本届国会提交的《旅馆业法》修正案。

为应对外国游客增加确保住宿设施，政府去年4月起基于《旅馆业法》以许可制形式解禁了民宿。同时政府还在研究新法，在限制营业天数等基础上较《旅馆业法》进一步放宽限制。除在以特定地区为对象的国家战略特区经营外，经营者还可选择依据《旅馆业法》或新法的限制进行经营。

都道府县政府入室检查的对象此前仅限为拥有经营许可的经营者，但修正案将允许对无证经营者实施入室检查，一旦有紧急必要还可勒令停止营业。

此外，鉴于日式旅馆内也设置西式客房等设施样式与时俱进变化的现状，将更改酒店与日式旅馆的营业种类区别，统一为“旅馆与酒店营业（暂定名）”。

有关民宿问题，预计政府将制定解禁《旅馆业法》原则上不允许的“住宅专用地区”内营业的新法，正在研究在新法中规定年营业天数在180天内，再由地方政府通过条例加以进一步限制的机制。（完）