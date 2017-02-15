详讯：1月访日游客达229万人次 大增24%

【共同社2月15日电】日本观光厅15日表示，今年1月访日外国游客为229.57万人次，比上年同期增长24%，直逼去年7月创下的单月最高纪录229.6451万人次。中国等地的春节长假开始时间相较去年提前到了1月27日促成了游客数增长。

游轮停靠次数与航班班次的增加也推升了游客数。同比增幅自去年7月起持续低于20%，如今终于回升。

从不同国家和地区来看，中国大陆游客数居首位，同比增加32.7%达63.06万人次。其次为韩国的62.54万人次（增加21.5%）和台湾的35.08万人次（增加9.3%）。去年的春节长假是从2月初开始的。

观光厅长官田村明比古在记者会上强调称：“为保持游客增加势头且扩大访日外国游客的消费额，将继续致力于完善日本地方的接待态势和观光资源。”他同时就游客增幅超过60%的马来西亚和印度尼西亚所在的东南亚地区表达了期待，称“访日旅行的宣传效果也在显现，还有增长的空间”。（完）