分析：国际社会禁核舆论高涨 拥核国家难以无视

【共同社日内瓦2月15日电】中国开始探讨参加《禁止核武器条约》制定谈判的背景是国际社会上对该条约的赞同之声高涨。对于以“或有损核威慑力”为由持反对立场的五大拥核国而言，这也正在成为无法忽视的动向。

拥核国家方面十分担忧。即使是呼吁“无核武世界”的美国奥巴马前政府，也在规定启动该条约制定谈判的决议表决过程中要求处于美国“核保护伞”之下的北约（NATO）成员国和日本投反对票。

另一方面，奥地利和墨西哥等“制定支持派”的势头强烈，“如果现在对条约制定进行表决，可确定将获得100个以上国家的支持”（支持派的一名外交官语）。若谈判进展顺利，禁核条约可能最快在7月制定完成。出于对核武器非人道性的讨论支持制定的国际红十字会等的活动也很活跃。

五大拥核国方面可能有所焦虑，或许要把身为持支持立场的“不结盟运动”（NAM）的观察员、去年12月决议表决时在五大国中唯一未投反对票而弃权的中国“以某种形式插入谈判中去”（联合国外交消息人士语）。（完）