日美韩外长会谈将确认团结应对朝鲜导弹

【共同社2月16日电】日本外相岸田文雄16日在成田机场向媒体宣布，配合在德国波恩举行的二十国集团（G20）外长会议，将于17日凌晨（当地时间16日下午）举行日美韩三国外长会谈。针对朝鲜12日发射弹道导弹，将确认团结一致加以应对。岸田还将与英国外长约翰逊举行个别会谈。岸田透露，还在探讨举行日韩外长会谈。

上次日美韩外长会谈是去年9月在美国举行，此次将是特朗普政府上台以来的首次。岸田、美国国务卿蒂勒森、韩国外长尹炳世将出席会议。由于朝鲜最高领导人金正恩的异母长兄金正男遭暗杀，三国外长还将就朝鲜局势交换意见。

官房长官菅义伟在记者会上介绍称：“（会谈）将以成为新阶段威胁的朝鲜问题为中心，就如何开展紧密合作展开讨论。”有政府高官向媒体表示，预计还将确认切实履行2015年底就最终且不可逆地解决慰安妇问题达成的日韩共识。

日韩外长会谈若能实现，发展为日本驻韩大使长岭安政临时回国的釜山慰安妇少女像问题将成为主要议题。岸田可能会以此事违反日韩共识为由要求韩方撤除少女像并履行共识。韩方能否为打破僵局而提出具体措施将成为焦点。

岸田与约翰逊上一次会谈是在去年9月。双方还将就英国脱欧和朝鲜核及导弹开发问题进行磋商。岸田16日上午乘坐民航飞机启程前往德国。（完）