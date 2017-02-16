评论：金正男或为执政潜在威胁 权力维护冷酷无情

【共同社2月16日电】（共同社编辑委员：磐村和哉）朝鲜已故最高领导人金正日的长子金正男在马来西亚的机场被杀害。笔者在往来北京和平壤的飞机及中国的机场曾数次偶遇金正男，他一直表示“对政治工作没有兴趣”，从未展现过对权力的野心。

在朝鲜劳动党委员长金正恩的体制已然确立的如今，金正男理应早已成为“过去之人”。正因如此，难免会有“为什么是现在”的疑问。他是不是和金正恩有过不为人知的过结？

韩国情报机构透露，从金正恩成为最高领导人的约五年前开始，朝鲜就着手策划暗杀金正男。若该消息属实，金正恩可能是将同父异母的金正男视作自身权力继承正当化的潜在威胁而伺机杀害。那么就是一次反映出权力维护之冷酷的暗杀。

笔者第一次遇到金正男是在2004年9月。在北京国际机场等候参加国际会议的朝鲜代表团时，金正男完全没有顾忌外国媒体的视线，独自出现在到达大厅。在和媒体短暂交流后，将笔者递出的名片放入夹在腋下的包内便乘坐出租车离开。

几个月后，笔者收到了金正男表达新年问候的邮件。邮箱地址为韩国的域名，一开始还担心是否是恶作剧。

但多次通过邮件交流、并提出朝鲜核问题及继承人问题等核心提问后，他回复称“决定继承人的只有我的父亲金（正日）总书记”等。之后数年，在北京的机场或是机舱内遇见时，也多次有过同样的问答。

金正男一直对世袭继承权力保持着距离。这可能与其长期在中国、东南亚、欧洲等地有关，这些海外生活使他具备了一定的国际处世观。在应对媒体时，他也并不咄咄逼人，时常夹杂着玩笑。用日语问他“懂日语吗”时，他曾用流畅的日语回答“不懂”。

但金正恩体制中可能抱有一种危机感，认为企图利用在中国等海外具有丰富人脉的金正男一派可能作为反体制政治势力抬头。那么，萌生要铲除将来潜在威胁的想法也不足为奇。

2011年金正日去世后，金正恩政府中负责和中国展开经济交流、事实上的二把手张成泽被以“叛国”等罪名处死，金正日为扶持金正恩政府而起用的高官也陆续被肃清或是半强制性地被要求引退。

对于不使用父亲准备的领导班子而是起用符合自己意愿的干部的金正恩，金正男即使没有政治野心，也可能是最终剩下的“障碍物”。（完）