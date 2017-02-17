详讯：日美韩外长一致同意对朝加强施压

日美韩外长一致同意对朝加强施压 日本外相岸田文雄（左起）、美国国务卿蒂勒森、韩国外长尹炳世2月16日在德国波恩举行会谈，图为三人在会谈前握手。（共同社）

【共同社波恩2月17日电】日美韩三国外长16日下午在德国波恩举行了会谈。针对朝鲜12日发射弹道导弹一事，三方一致同意“以最强烈的措辞进行谴责”，拟合作加强施压。会谈后发表了写进上述内容的关于朝鲜的联合声明。三国外长还就朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男被杀害一事进行了磋商。

在二十国集团（G20）外长会议期间举行的此次日美韩外长会谈是今年1月美国特朗普政府上台后的首次。由于特朗普曾对安倍表示，将研究应对朝鲜的“所有选项”，三国表现出了强有力的团结，对朝鲜加以牵制。

日本外相岸田文雄、美国国务卿蒂勒森及韩国外长尹炳世出席了会谈。会谈时间约为35分钟。岸田在会谈后对媒体表示“鉴于朝鲜发射导弹和金正男遇害，讨论朝鲜问题占了大部分时间。有必要（通过联合声明）发出明确讯息”。

蒂勒森在会谈中表示，包括凭借“核保护伞”的“延伸威慑”在内，美国将“坚决维持”对日韩两国的防卫义务。

三国外长确认日美韩将紧密合作要求朝鲜停止挑衅行为并遵守联合国安理会决议。三方还商定于近日举行关于核及导弹问题的三国工作级磋商。

考虑到朝鲜最大的贸易伙伴中国，三国外长还强调所有国家都必须严格履行基于去年的安理会决议的对朝制裁。拟敦促中国发挥影响力。此外还确认了尽快解决朝鲜绑架日本人问题的重要性。

三国外长还就加强安保合作达成一致，并可能就韩国部署美军最尖端反导系统“萨德”（THAAD）等导弹拦截态势交换了意见。（完）