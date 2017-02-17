详讯3：蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方

蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方 2月16日，蝎型机器人拍摄到了福岛第一核电站2号机组内部情况。图为连接反应堆压力容器的设备交换用轨道尽头附近，近处为掉落在轨道上、融化的保温材料等堆积物。图片由国际反应堆报废研究开发机构提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月17日电】东京电力公司16日发布消息称，首次投入福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内、搭载摄像头和辐射测量仪的自动行走机器人未能抵达压力容器正下方的作业用脚手架。该机器人未能把握堆芯熔融产生的熔落核燃料（燃料碎片）的实际情况，此次正式调查宣告失败。机器人中途发生故障无法行走，未被回收，留在了安全壳内。

取出燃料碎片被视为反应堆报废作业的最大难关。由于作为前期作业的正式调查遇阻，东电不得不面临彻底修改报废计划的局面。如果掌握燃料碎片实际情况的工作没有进展，或许会导致政府和东电制定的取出计划推迟。

据东电介绍，机器人前后搭载摄像头，可如蝎子一般后部翘起变换拍摄角度，还可测量温度。机器人上午7点50分左右被投入反应堆，起初在设备更换用轨道上的堆积物表面行走，到达距压力容器正下方入口约3米处后无法前进。左边的行走用履带也不动了。

工作人员努力了约4小时，曾拉动远程操控的缆线等试图让其再次移动，但最终判断调查难以继续，于下午3点多切断了缆线。

距压力容器正下方入口约3米处的空间辐射量为每小时210希沃特。据悉此处与前期调查时根据图像干扰程度推测的每小时650希沃特的地点基本一致，东电表示“将调查推测和实际测量值出现差异的原因”。此处温度为16.5度，与之前测定的安全壳内的温度在同一水平。

东电表示：“在不影响外部的情况下进行了稳定的调查，获得了有助下一步作业的重要启发。不回收机器人的选项是原先就设想过的，不认为这是失败。”

机器人由国际反应堆报废研究开发机构（IRID）和东芝公司开发。调查曾力争在2015年夏天开始，但因安全壳贯通部分的去污等工作花费了时间。

2号机组从1月下旬开始使用装在导管上的摄像头及不同于蝎型机器人的堆积物去除用机器人拍摄了内部情况。在作业用脚手架上发现了可能是燃料碎片高温导致的1米见方穿孔等多处脱落，在较大范围内有堆积物附着。（完）