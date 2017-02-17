蝎型机器人使用国家经费 曾被视为确认燃料王牌

【共同社2月17日电】为调查东京电力公司福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内部而投放的自动行走蝎型机器人曾被当作确认熔落核燃料（燃料碎片）的“王牌”，也有国家财政经费投入。要对事故过去6年后辐射依然强烈的反应堆内部进行调查，只能依靠远程操控的机器人。若能成功则有望首次掌握堆芯的情况，促使反应堆报废作业向前推进，但遗憾的是并未取得满意成果。

蝎型机器人由电力公司和核电制造商等组成的“国际反应堆报废研究开发机构”（IRID）和东芝公司共同开发。安装了摄像头、辐射测量仪、温度计，为应对无法预测的事态，机器人在行走时即使因失去平衡而跌倒，也能依靠身体和尾部的扭动自行起身。开发费并未公开，但据相关人士透露，包括前期调查等在内，2号机组的一系列调查花费已达十多亿日元。

为防止放射性物质外泄，投放机器人的安全壳开孔直径仅有11厘米。因此机器人作成了通过开孔时长约60厘米，高约9厘米的棒状，之后再通过远程操控抬起尾部，变形为蝎子状。

然而，通过今年以来的前期调查不断发现，2号机组安全壳内的严峻状况远超设想。在机器人需要经过的设备更换用轨道上有妨碍通行的堆积物附着，推测辐射量也达到最大每小时650希沃特。

包括蝎型机器人开发在内，为取出燃料碎片而开展的调查项目被定位为旨在推进反应堆报废的研究开发，有国家财政经费投入其中。据IRID透露，2014年10月至2018年3月的4年中，1～3号机组安全壳内部调查的项目费用合计为70亿日元（约合人民币4.2亿元），其中55亿日元来自国家财政。（完）