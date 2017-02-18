金正男或因Facebook发帖被锁定行踪

【共同社2月17日电】近日获悉，在马来西亚遇害的金正男持有社交网站“Facebook”的账号，上传了可能导致自身行踪被锁定的照片，发布了也可被视为挑衅朝鲜领导层的内容。韩国情报部门相关人士指出，金正男的“疏忽大意”可能导致了本次暗杀。

被认为是金正男所有的Facebook帐号以本人护照使用的姓名“Kim Chol”注册，自我介绍一栏写着居住在澳门。

该账户设为公开，非Facebook好友也可浏览，上传有10张左右的本人照片。其中有以上海景点高层建筑群和澳门著名赌场为背景的拍摄等，含有多张容易让人知晓所在地的照片。

一百多名好友中包括居住在欧洲、新加坡、中国和俄罗斯等地的人，也有看似韩国人和日本人的姓名。该账号还有对朝鲜绑架受害者、曾我瞳的丈夫詹金斯（Charles R.Jenkins）和以模仿讽刺朝鲜劳动党委员长金正恩而出名的男性表示同感和赞意的点赞记录。

据朝鲜专业网站“NK News”介绍，韩国前情报部门人员就这种社交网站的使用方法指出，“无法认为这会是感到生命有危险的人物的行为”，表示金正男的疏忽大意可能导致了此次突然死亡。

17日时打开其主页显示“不可使用”，处于无法浏览状态。（完）